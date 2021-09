Terje Eriksen er valgt til ny leder i Fiskarlaget Vest. 38-åringen fra Skudeneshavn på Karmøy tar over etter Kåre Heggebø som i ti år har ledet laget.

Årsmøtet i Fiskarlaget Vest ble tirsdag holdt digitalt. Hoveddelen av møtet gikk felles med Møre og Romsdal Fiskarlag, ettersom de to lagene har innledet et administrativt samarbeid, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

De formelle delene av årsmøtet knyttet til valg, regnskap og årsmelding ble imidlertid holdt som egne sesjoner underveis i det felles årsmøtet.

Terje Eriksen har den siste perioden vært nestleder i laget. Han er lokallagsleder på Karmøy og medeier og ansatt som styrmann i rederiet Traal AS.

Avtroppende leder Kåre Heggebø har 12 år bak seg som leder av Sør-Norges Notfiskarlag, samt altså ti år i lederstolen i Fiskarlaget Vest.

Man kan sitte i lederfunksjonen i inntil 12 år, men Kåre Heggebø sier det ikke har vært et poeng i seg selv å sitte så lenge som mulig.

-Det er en forholdsvis krevende rolle å sitte som leder i et medlemslag og vi har mange dyktige tillitsmenn i laget, blant annet Terje. Det er derfor enkelt å åpne for nye krefter og Terje har vist seg som en strukturert, kompetent og ryddig person og tillitsvalgt så jeg er trygg på at han vil gli godt inn i lederrollen og fungere godt, sier Kåre Heggebø.

Samtidig påpeker Heggebø at det å være leder i en organisasjon som vår ikke er et «one-man-show».

-Vi fungerer aller best som organisasjon når vi får frem ulike synspunkt og samtidig lander gode omforente løsninger, slik arbeidsformen har vært i styret.

Det nye styret i Fiskarlaget Vest har etter årsmøtet følgende sammensetning:

Leder Terje Eriksen, Karmøy (trål) - ny

Nestleder Geir Stuve Rommetveit, Fitjar (kyst) - ny

Styremedlemmer

Sigve Nesvåg, Sokndal (trål/kyst) – gjenvalg

Aleksander Bjørnevik, Bømlo (kyst) – ny

Kristoffer Trellevik, Øygarden (kyst) – ny

Tor Andreas Drivenes, Austevoll (ringnot) - gjenvalg

Jørgen Runehäll, Karmøy (kyst/trål) - gjenvalgt

Daniel Stenevik Austevoll (ringnot) - gjenvalgt