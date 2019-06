Ny leder i Mørenot-selskap

Kristian Steinshylla går fra løfteselskapet Certex Norge til rollen som leder av Mørenot Aquaculture.

Kristian Steinshylla (53) kommer til Mørenot Aquaculture fra rollen som leder av forretningsutvikling i Certex Norge, en ledende leverandør av løft-, fortøynings- og skipsutstyr. Selskapet fusjonerte ved årsskiftet med Erling Haug AS, der Steinshylla tidligere var øverste leder. Han har også bakgrunn som økonomi- og administrasjonssjef i samme selskap. Certex inngår sammen med en rekke europeiske selskaper i divisjonen Lifting Solution, som igjen er en del av det familieeide handels- og industrikonglomeratet Axel Johnson International, skriver Mørenot i en pressemelding.

Styrker teamet

- Kristian har over 25 års relevant leder- og salgserfaring og har i mange år jobbet tett opp mot havbruk og sjømat. Hans erfaring fra et internasjonalt miljø vil også være med på å styrke lederteamet i Mørenot. Vi gleder oss stort til å få han som en del av laget allerede i august, sier Arne Birkeland, konsernsjef i Mørenot.

Ydmykhet

- Jeg har de siste ni årene hatt gleden av å lede Erling Haug AS. Etter å ha ledet selskapet gjennom fusjonen med sitt morselskap Certex Norge ved årsskiftet, var tidspunktet riktig for å søke nye utfordringer. Mørenot har alt jeg ser etter. Selskapet har store ambisjoner og er en tung aktør innen både fiskeri og aquakultur med en solid ledelse. Den lange historien og tilhørende kompetansen, gjør at alle forutsetninger er tilstede for å styrke Mørenots posisjon i markedet ytterligere. Jeg er veldig glad for muligheten til å ta del i dette sammen med alle de dyktige menneskene i Mørenot. Jeg kommer til å gå inn i stillingen med både ydmykhet og tydelighet, og gleder meg stort til å være i gang etter ferien, sier Kristian Steinshylla.

Kristian Steinshylla er født i 1965 og bor på Byneset like utenfor Trondheim. Han er utdannet siviløkonom fra Nord Universitet (Siviløkonomiutdanningen i Bodø).