Ny leder i Nord-Norge

Lisbeth Reinholdtsen er ansatt som ny leder for region Nord Norge Åkerblå AS fra nyåret av.

Rollen som leder i region Nord Norge inneholder stillingen som daglig leder i Marin Helse og daglig leder rollen for Åkerblå AS sin aktiviteter innenfor fagfeltene miljø og tekniske tjenester, skriver selskapet i en pressemelding.

Åkerblå AS vil fra første januar 2021 endre sin organisasjonsform med overgang til 3 regioner, Nord Norge, Midt Norge og Vest landet.

Marin Helse vil bestå som i dag som eget selskap. Daglig leder Hill Jorunn Kåberg vil med virkning fra 1 januar gå over i annen stilling i Åkerblå Group. Region Nord Norge vil organisere kontorer i Sandnessjøen, Svolvær, Sortland, Harstad, Finnsnes, Lyngen, Tromsø og Alta.

Lisbeth Reinholdtsen er frem til 1 januar 2021 ansatt som avdelingsleder ved Åkerblå As kontor på Sortland, og har tidligere jobbet i Vesterålslaks, Prestfjord, Cerpus og Egga utvikling. Lisbeth har lang arbeidserfaring som leder , kjenner næringa og miljøet godt. Som leder setter hun medarbeiderne i fokus. Lisbeth vil ha kontorsted Sortland og Tromsø. Vi er meget tilfreds og stolte over at Lisbeth har takket ja til stillingen som leder i region Nord og ser frem til fortsatt utvikling og vekst i regionen sier Roger Sørensen, Adm Direktør i Åkerblå Group.

Med på laget vil Lisbeth få med seg Kristoffer Høyning som ny markedskoordinator, Frode Bjørklund som leder for miljøavdelingen og Geir Håvard Espnes som leder for teknisk avdeling. Leder for Fiskehelse avdelingen er utlyst og under ansettelse.