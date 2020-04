Ny leder i Pelagisk Forening

Sandtorv er fra Hjellestad i Bergen, fisker og reder for ringnotsnurperen Havdrøn og kystbåten Krossøy. I tillegg består styret av Ola Christian Olsen (nestleder), Marit Hamre, Torbjørn Vea, Andreas Leine og Roy Skår (ny). - Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Sandtorv. Pelagisk forening avholdt elektronisk årsmøte hvor kun årsmøtesaker stod på agendaen. Pga korona-situasjonen er den faglige og sosiale delen av årsmøtet utsatt. Ny dato for samlingen er foreløpig onsdag 2. september. Samlingen blir som tidligere planlagt på Admiral i Bergen.