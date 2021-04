Ny makrellrekord

Norge eksporterte 89 700 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 10 prosent.

Dette melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Sør-Korea, Japan og Kina var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

- I fjor ble det satt ny eksportrekord for makrell, og trenden fortsetter i første kvartal med ny rekord. I likhet med sild har makrellen fått økt etterspørsel under pandemien. I Asia ser vi at etterspørsel etter sunne og rimelige produkter er en viktig forklaring – i tillegg til god tilgjengelighet i dagligvarebutikker, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.