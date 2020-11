Ny mann i Fiskesprell

Sjømatrådet har ansatt John Cao (30) som ny prosjektmedarbeider i kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Cao er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har erfaring fra barnehage og skole.

- Vi er glade for at John Cao har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i Fiskesprell. Han besitter kompetanse jeg er trygg på vil bidra til å løfte Fiskesprell, i tillegg til at vi får økt kapasiteten slik at vi kan nå ut enda bredere med vårt oppdrag, sier Anna Reibo Jentoft, leder for kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog med hjerte for kosthold og musikk

Cao har Mastergrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Bergen og har en Bachelorgrad i human ernæring. Han har lang erfaring med pedagogisk arbeid med barn og unge og jobber nå som lærer- og assistentvikar i skoler, barnehager og SFO i Bergen. Cao har en Associate Degree i musikk, med fordypning i kommunikasjon og amerikansk kultur fra Santa Monica College hvor han også underviste i ernæring og musikk. Han har også arbeidet som VilVite-vert ved Vitensenteret i Bergen.

Ønsker å bidra til en positiv forskjell for folkehelsen

- Fiskesprell er en utmerket mulighet til å gjøre en positiv forskjell på folkehelsen, og jeg ser frem til å få kombinert min faglige bakgrunn med mine erfaringer fra arbeid med barn og unge for å bidra til programmet. En jobb hos Sjømatrådet i Tromsø vil være et nytt eventyr for meg, og jeg gleder meg masse til å komme i gang, sier John Cao.

Bergenseren Cao vil starte opp i jobben som prosjektmedarbeider i Fiskesprell så snart det lar seg gjøre, trolig rundt årsskiftet.

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole skaper vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg.