Ny markedssjef i Råfisklaget

Synne Guldbrandsen startet i mars i år som markedssjef i Norges Råfisklag, og hun inngår i teamet på avdeling for omsetning i Kystens Hus i Tromsø. Guldbrandsen overtar samtidig jobben som daglig leder i «Informasjonsutvalget for reker» etter Tor-Edgar Ripman, som pensjonerer seg etter 33 år.

- Jeg har så vidt rukket å ta fatt på jobben og er ydmyk overfor muligheten til å samarbeide med fiskerne om å få verdens beste sjømat ut til folket, sier Guldbrandsen.

Starten på den nye jobben ble mildt sagt annerledes for den nye markedssjefen, med karantene og hjemmekontor allerede etter første uke. Men den ferske markedssjefen tar den uventede situasjonen med et smil, og sier det har gitt henne bedre tid til å sette seg inn i jobben. Nå gleder hun seg til å utvikle markedsarbeidet videre.

- Norges Råfisklag er en svært kompetent organisasjon, og det er veldig inspirerende å få jobbe med gode kolleger som hver dag gjør sitt beste for å løfte norsk fiskerinæring til nye høyder, fastslår Guldbrandsen.

Synne er oppvokst i Tromsdalen og har bodd i Tromsø stort sett hele livet, avbrutt av et studieår i Brussel og to år i Bodø som tørrfiskeksportør. Guldbrandsen kommer fra stillingen som senior prosjektleder i Norges sjømatråd, der hun har jobbet siden 2011. Hun er utdannet fiskerikandidat ved Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole, med hovedfag i eksportmarkedsføring. Guldbrandsen har også jobbet med eksport av tørrfisk fra Lofoten, samt som prosjektleder i flere selskap, deriblant Bedriftskompetanse AS. Yrkesvalget med å jobbe med norsk sjømat var ikke tilfeldig.

- I mine barneår tilbragte jeg mang en helg og sommer sammen med min oldefar som var fisker i Tromvik. Lidenskapen for mat fra havet ble vekket allerede da, forteller Synne.

Studievalget etter fullført videregående skole var derfor enkelt. Det måtte bli en utdannelse ved Fiskerihøgskolen i Tromsø, med mål om å skape de beste arbeidsmuligheter innenfor sjømatnæringa. Et valg Synne ikke har angret på et sekund. Etter ni år med markedsarbeid i Norges sjømatråd er hun klar til å ta fatt på en ny etappe som markedssjef i Norges Råfisklag.

- Jeg har et stort hjerte for fiskerinæringen, og er heldig som har fått jobbe med markedsutvikling for fisk og skalldyr i hele mitt yrkesliv. Som en av verdens største aktører globalt har norsk fiskerinæring fantastiske råvarer å by på. Likevel er det fortsatt en utfordring å få den oppmerksomheten og posisjonen vi fortjener både nasjonalt og internasjonalt, sier den nye markedssjefen.

I Sjømatrådet jobbet Synne med markedsutvikling spesielt for reker, skalldyr og konvensjonelle arter.

- Jeg gleder meg til å fortsette denne jobben sammen med kollegaer i Råfisklaget, fiskerne i båten, fiskekjøperne på kaikanten, produsenter, kunder og forbrukere i hele Norge og ute i den store verden.

Den senere tid har coronaviruset resultert i store utfordringer for de fleste virksomheter, også innen fiskerinæringa, noe som kan bety at behovet for å sikre et fremtidig marked for norsk sjømat blir viktigere enn noensinne. Synne vil gjøre sitt ytterste for å fortsette jobben Råfisklaget på vegne av fiskerne har gjort fram til nå, ved å identifisere de tiltak som gir mest mulig ut av markedsmidlene.

- Har du innspill til et godt initiativ eller tiltak, ser jeg fram til å høre fra deg, oppfordrer Guldbrandsen.

Avdelingsdirektør for omsetning, Charles A. Aas, er glad for å ha fått Guldbrandsen med på laget.

- Vi er veldig glade for å kunne ønske Synne Guldbrandsen velkommen til Råfisklaget, og mener hun er riktig person for å ta Råfisklagets markedsutvikling videre, sier Aas.