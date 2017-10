Ny metode for deponiene

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utviklet en omfattende metode for å måle om ulike prosesskjemikalier fra mineralnæringen tas opp i fisk. Nå kan Mattilsynet jobbe videre med saken.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som melder dette. Departementet satte i juli 2015 av penger for å utvikle metoder for å analysere om prosesskjemikalier fra mineralnæringen tas opp i fisk. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble tildelt oppdraget, og har nå utviklet en omfattende metode for å måle en rekke ulike prosesskjemikalier.

- Det har vært viktig for Nærings- og fiskeridepartementet å være pådriver for kunnskapsinnhenting på dette området, og sørge for at myndighetene har de verktøyene som trengs for å vurdere sjømattrygghet i deponiområder, skriver departementet på egen hjemmeside.

Nærings- og fiskeridepartementet går nå i dialog med Mattilsynet som sektormyndighet med ansvar for sjømattrygghet om hvordan metoden bør brukes og om behov for videre kunnskapsinnhenting og utvikling.

