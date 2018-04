Ny nesejente på tur

Norges sørligste fiskebåtrederi fornyer seg, når August Fjeldskår nå har kontrahert ny versjon av velkjente «Nesejenta».

Foto: Vestværftet

Garnbåten med det smått humoristisk klingende navnet er fast gjest nordpå under torskefisket. Navnet har lite med kroppsdelen midt i ansiktet å gjøre, og mer med at båten hører hjemme i Båly, rett ved Lindesnes. Rederen er også et velkjent navn i norsk fiskerinæring, som mangeårig tillitsmann i Norges Fiskarlag.

August Fjeldskår sier til avisa Fædrelandsvennen at nybåten blir bygget ved det danske verftet Hvide Sande, og at den blir levert i 2020. Den 110 fot store nybåten blir den femte «Nesejenta» i rekken, og blir etter planen levert i 2020. Dagens båt ble levert i 2011, og har på ingen måte gått ut på dato. Fjeldskår utelukker ikke at de beholder den, da rederiet har tilstrekkelig kvotegrunnlag til å drifte to båter.

- Men det har vi god tid til å tenke på, slår han fast overfor Fædrelandsvennen.

Nybåten blir med sine 35 meters lengde og ni meters bredde litt lengre og smalere enn dagens båt.

- Vi kan ikke ha den noe større, for da kommer vi ikke inn moloåpningen til kaia. En annen fordel er at vi får større radius med høyere marsjfart på båten, noe som har mye å si når vi seiler rundt 300 nautiske mil på en tur, sier Fjeldskår til avisa.

Nybåten får en prislapp rundt 50 millioner kroner.