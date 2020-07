Ny oppfinnelse reduserer spøkelsesfisket

Tapte teiner gjenfinner seg selv. Nå lanseres en storskala pilottest av en ny oppfinnelse, der fiskere får utdelt gratis utstyr. Til sammen skal det deles ut utstyr til en verdi av 4,5 millioner kroner.

Ideen er enkel: Fra teiner som blir liggende lenge i sjøen vil det etter hvert løses ut en flyteenhet med tau. Slik kan man enkelt finne igjen tapte teiner og trekke dem opp fra sjøbunnen.

Bak oppfinnelsen står selskapet Resqunit AS fra Rogaland, som med god økonomisk støtte fra Handelens Miljøfond drar i gang pilottesten. Det er særlig leppefiskere som er målgruppa for utprøvinga.

Leppefisk for 330 millioner

Fisket etter leppefisk har vokst seg til et betydelig fiskeri - i 2019 ble det fisket omtrent 19 millioner fisk med en førstehåndsverdi på nesten 330 millioner kroner. Leppefisken beiter på lakselus og er ettertraktet som rensefisk i oppdrettsanleggene, i stedet for kjemisk avlusing. Men oppsvinget for den miljøvennlige avlusinga har en viktig bakdel: Tapte teiner ligger igjen på havbunnen og fanger dyr i lang tid.

- Dykkerklubber langs hele kysten rapporterer om store mengder leppefisk-teiner på sjøbunnen, sier oppfinner og produktansvarlig Dag Frode Aasnes i Resqunit AS i en pressemelding.

- På denne måten reduseres både spøkelsesfiske og plastavfall i havet. Vi håper at vi med dette tiltaket kan bidra til å løfte leppefiske-næringen til å bli Norges mest ansvarlige og bærekraftige fiskeri.

- Vi håper at så mange som mulig av de som mottar utstyret blir med på piloten, og gir oss viktige tilbakemeldinger. På denne måten kan vi gjøre produktet vårt enda bedre, sier Aasnes.