Ny pakkegrader til oppdrettsgigant

Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Marel er valgt som leverandør av ny pakkegrader til Ryfisk og leverer med dette sin tredje generasjon grader til anlegget. Anlegget på Hjelmeland har hatt Marels pakkesystemer siden tidlig på 90 tallet. Først med manuell pakking på vekter, og siden med grader da Marel’s automatgrader for pakking av laks ble tilgjengelig noen år senere. Dagens graderløsning har aldri kjørt så godt som nå i følge fabrikksjef Per Magne Gabrielsen. Allikevel går utviklingen videre og tiden er inne for nye hygieniske løsninger og generell effektivisering.

Den nye linjen vil ha en kapasitet på 90 fisk per minutt og innehar stor fleksibilitet med uttak av fisk til både filet og direkte pakking i kasser. Marels Innova programvare styrer det hele og sørger for gode løsninger og tilbakemeldinger fra produksjonen. Den nye løsningen inkluderer også veiing av tomme kasser før de blir fylt med laks, dette for mer nøyaktig veiing og kontroll av vekten på kassen enn tidligere.

Selger i Marel, Roy Arne Sørvik roser det årelange samarbeidet med Marine Harvest og ser frem til å få anlegget installert i løpet av første kvartal 2018.