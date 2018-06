Ny pris på Nordsjøsild

Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

- Etter drøftinger og megling er Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag enig om justert modell for fastsettelse av minstepriser på sild til konsum. Minsteprisen for nordsjøsild denne gangen utgjør 78% av oppnådde priser de siste 14 dager. Bunnen som ble etablert gjennom meglingen har ingen betydning for prisen som gjelder fra mandag 4. juni, heter det i en kunngjøring fra Sildelaget.