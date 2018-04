Ny rådgiver hos Kystrederiene

Linn Therese Skår Hosteland (29) er ansatt som næringspolitisk rådgiver innenfor Aqua-shipping i Kystrederiene.

Hun kommer fra stillingen som webredaktør i Kyst.no.

-Jeg er svært fornøyd med at Linn Therese nå blir vår nye næringspolitiske rådgiver, uttaler administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Vi har søkt etter den beste kandidaten, og det får vi med Linn Therese. Hennes bakgrunn fra fiskeoppdrett og som journalist, der hun de siste årene har fulgt næringen tett gjennom sin stilling som webredaktør, har gitt henne en god oversikt over næringen. Dette vil bidra til forsterket medlemsstøtte i tillegg til å styrke Kystrederiene sin posisjon innenfor Aqua-shipping fremover, sier Borge.

Kystrederiene, med tilhørende Brønnbåteiernes Forening, er den ledende arbeidsgiver og interesseorganisasjon for nærskipsfart og Aqua shipping i Norge. Kystrederiene etablerte tariffavtale for service- og flerbruksfartøy i februar i år.

Nyopprettet stilling

Stillingen som næringspolitisk rådgiver innen Aqua-shipping er nyopprettet.

-Som et resultat av en stadig økende medlemsmasse som tilbyr sine ulike tjenester innenfor oppdrettsnæringen, så ønsker vi å forsterke organisasjonen, sier Tor Arne Borge. Linn Therese Skår Hosteland styrker foreningens kompetanse og kapasitet og vi kan nå tilby økt servicegrad til våre medlemmer.

Gleder seg

- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på nye oppgaver og lære mye mer om de ulike segmentene i Aqua Shipping. Mest av alt gleder jeg meg til å bli kjent med medlemmene og bidra til videre utvikling, sier Linn Therese.

- Som næringspolitisk rådgiver håper jeg å kunne ta en mer aktiv rolle i det som skjer. Få være med på å legge premissene innen utviklingen for Aqua Shipping, bidra til å løfte frem historiene som er viktige for medlemmene, og de som legger til rette for verdiskaping og aktivitet langs kysten vår, sier hun videre.

Hosteland kommer fra stillingen som webredaktør i Kyst.no. Oppdrettsnæringen har hun skrevet om i drøye 4 år, som journalist og redaktør i Kyst.no, samt skrevet for fagbladet Norsk Fiskeoppdrett. Oppveksten hadde hun i Masfjorden, der hennes far drev fiskeoppdrett. Hun har derfor tilbragt mange timer på merdkanten og er godt kjent i hvordan oppdrett av fisk foregår.