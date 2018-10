Ny regel gir kjempehopp

Den nye høstingsregelen gjør at ICES foreslår å øke sildekvoten med hele 53 prosent i 2019. Det betyr et kvotehopp på over 200.000 tonn.

Foto: Erik Jenssen

ICES anbefaler en kvote på 588 562 tonn for 2019. Det er rundt 53 prosent over fjorårets råd på 384 197 tonn, melder Havforskningsinstituttet.

Fortsatt på vei ned

Når det nye kvoterådet er vesentlig høyere, skyldes det ikke ståa i sildebestanden, men en ny regel for hvor mye det er forsvarlig å fiske.

– Bestanden er fortsatt på vei ned, men basert på ny og bedre kunnskap har ICES beregnet at det er trygt å fiske mer av silda, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for NVG-sild ved Havfoskningsinstituttet.

Kyststatane blei einige

Kyststatene som forvalter silda bad nemlig ICES om å evaluere fire nye såkalte høstingsregler. Disse kan sammelignes med konsekvensutredninger som vurderer hvordan ulikt fisketrykk påvirker bestanden på sikt. Evalueringene ble offentliggjort sammen med kvoterådene for de andre pelagiske bestandene.

Då kyststatene deretter blei enige om hvilken regel de skal forholde seg til, kunne havforskerne lage kvoterådet for 2019, som altså endte på 588.562 tonn.

Har trua på ung, lovende sild

Silda er avhengig av gode årsklasser inn i mellom for å fylle på bestanden. Rekrutteringen de siste åra har vært dårlige.

– Sist superårsklasse var i 2004, og 2013-årsklassen var heller ikke så verst. Det er denne det blir fiska mest av i dag, sier Stenevik.

2016-årsklassen er ennå ikke en del av fiskeriet, men ser ut til å være over gjennomsnittet stor.

– Dersom kvoteråda blir fulgt, kan denne årsklassen bidra til å stoppe nedgangen i bestanden.