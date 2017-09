Ny runde med fiskestøtte

I da får 11 foreninger og selskap en gladmelding om penger til kostholdsprosjekt for å få barn og unge til å spise mer fisk. Liantunet i Trøndelag får den største potten - på hele 350.000 kroner.

Foto: Liantunet

- Engasjementet for et bedre kosthold hos barn og unge ser bare ut til å vokse, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I år har departementet mottatt rekordmange søknader fra store og små sjømatentusiaster over hele landet. – Nå håper jeg disse tiltakene vil vise resultater og på sikt bidra til å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkning, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har satt av 12,25 millioner til små og store tiltak som skal fremme bruk av sjømat hos barn og unge i hele landet.

- Å innføre sunne og gode kostholdsvaner blant barn og unge er en av de viktigste investeringene vi kan gjøre for fremtidige generasjoner. Barn spiser i dag mer godteri enn sjømat og sjømatkonsumet i Norge er på vei ned. Dette er en negativ trend vi må ta på dypeste alvor, sier fiskeriministeren.

Det er totalt 8,25 millioner kroner tilgjengelig i tilskuddordningen Sjømattiltak i 2017. I tillegg får kostholdsprogrammet Fiskesprell 4 millioner kroner.

Oversikt over tilsagn, tredje runde.