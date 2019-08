Ny salgssjef for Valka i Norge

Kim André Gabrielsen er ansatt som salgssjef for Valka i de nordiske landene.

Han har omfattende erfaring fra den norske fiskerinæringen og var sist ansatt som produksjonsdirektør i Norwegian Fish Company AS. Før det var han teknisk manager i Lerøy Norway Seafood. Han har også jobbet som daglig leder i produksjonen av hvitfisk i Norge.

- Det er et stort privilegium for Valka å ha fått Kim-André Gabrielsen med hans store erfaring og innsikt til å jobbe for oss i Norge der Valkas aktiviteter er i stadig økning, sier Kristján Rúnar Kristjánsson, daglig leder for Valka i Norge.

Kim-André Gabrielsen har allerede begynt å jobbe for Valka.

Valka som ble opprettet i 2003, har spesialisert seg i høyteknologiske løsninger for fiskerinæringen, og har blant annet vært ledende i utviklingen av vannskjæremaskiner. Valka har vært i rask vekst med en fordobling av omsetningen fra 2017 til 2018, er på det internasjonale markedet, og selger produkter og tjenester i mange europeiske land og USA.