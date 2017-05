Ny sjef i Baader Norge

Konsernsjef i Baader Tyskland, Robert Focke, skal fram til 1. november fungere som daglig leder i Baader Norge AS.

Foto: Baader Norge

Det skjer etter at André Akse nylig har gått over til annen stilling. Robert Focke blir også daglig leder for datterselskapet Trio Food Processing Machinery AS, melder Baader i en pressemelding. Begge selskapene er maskinprodusenter innen næringsmiddelindustrien. I Norge har Baader en sterk stilling i fiskeindustrien.

Med seg i ledelsen får Robert Focke Vidar Breiteig som assisterende daglig leder.

Breiteig, som har vært ansatt som service- og ettermarkedssjef i Baader Norge siden 2002, skal ha hovedansvaret for den daglige driften i selskapet og vil fra 1. november ta over som daglig leder både for Baader Norge og Trio.

Breiteig har allerede tatt over som daglig leder for Trio, et datterselskap som er heleid av Baader Norge og lokalisert i Stavanger, melder selskapet.