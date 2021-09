Ny sjef på plass

Bengt Marius Hillestad som overtok direktørstolen etter Jan Magne Flaat er godt i gang med å lede Fiskernes Agnforsyning etter nesten halvannen måned i sjefsstolen.

Bengt Marius Hilstad er fra 1. august 2021 tilsatt som Administrerende Direktør for Fiskernes Agnforsyning SA.

Hilstad har frem til nå vært Viseadministrerende Direktør for konsernet, med hovedkvarter i Tromsø, samt Administrerende Direktør for datterselskapet Bukta Nord AS og det tilknyttede selskapet Tromsøterminalen Eiendom AS. Hilstad fortsetter å inneha ledelsen for disse to selskapene, skriver agnforsyningen i en pressemelding..

Hilstad (38) tar over etter Jan Magne Flaat (67), som har vært i selskapet siden 1991 og Administrerende Direktør siden 1993. Flaat fratrer etter eget ønske for å gå av med pensjon, men vil fortsatt være delaktig i konsernet gjennom enkelte styreverv.

Hilstad er utdannet Siviløkonom, og har fra tidligere bakgrunn som offiser i Forsvaret og som management consultant i PwC Consulting.