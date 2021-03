Ny smittevernveiledning for sjømatindustrien

Sjømatindustrien og Standard Norge har i samarbeid utviklet en ny smittevernveiledning. – Det blir enklere å jobbe systematisk med smittevern, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

Den nye veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for virksomheter i sjømatindustrien. Den tar for seg blant annet generelle tiltak for godt smittevern og spesifikke tiltak for produksjonslokaler, oppholdsrom og ansattes boforhold. Den har også et eget kapitel som orienterer om prosedyrer ved påvist smitte og regler for karantene ved innreise til Norge.

Veiledningen er tilgjengelig på norsk, og skal oversettes til engelsk, polsk, litauisk og rumensk. Den er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med representanter for næringen og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger som Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

- Nyttig verktøy

- Strenge rutiner for god hygiene er ikke noe nytt for matindustrien. Det som er nytt det siste året er risikoen for smittespredning mellom ansatte, og de store konsekvensene det vil ha for driften på en fabrikk, påpeker Sverre Johansen som er direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Sammen med representanter for Norsk Villfisk, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Sjømatbedriftene har han deltatt i utviklingen av smittevernveiledningen for sjømatindustrien.

– Veiledningen gjør det enklere å jobbe systematisk med smittevern. Mange av oss har gode rutiner allerede, men denne gir oss en ekstra trygghet på at rutinene våre er gjennomarbeidet og oppdatert. Dette er et nyttig verktøy, basert på beste praksis, som vi anbefaler alle virksomheter å ta i bruk, sier Johansen.

Godt verktøy

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for sjømatindustrien er tilgjengelig gratis hos Standard Norge. Gå nederst i oversikten og klikk på Sjømatindustrien.