Ny smuglerrekord

Ved utgangen av juli hadde tollvesenet beslaglagt 9.590 kilo smuglerfisk.

Foto: Tollregion Oslo og Akershus

Etter en ringerunde Kyst og Fjord har gjennomført til de ulike tollregionene i Norge kan vi fastslå at sommeren 2017 vil fremstå dyster hva gjelder smugling av turistfisk. I de regionene tollvesenet har hatt fokus på fiskesmugling gjøres det hyppige beslag, og den totale mengden beslaglagt smuglerfisk er mer enn doblet i forhold til samme tid i fjor.

Slik fordeler beslagene seg:

Troms og Finnmark: 3.841 kg. fisk 120 kg. krabbe Nordland og Trøndelagsfylkene: 3.081 kg. fisk Oslo og Akershus: 2.349 kg. fisk Vest-Norge: 319 kg. fisk Sør-Norge: 0 Øst-Norge: 0 Totalt: 9.590 kg. fisk

I de fleste tilfeller handler beslagene om renskåret filét. Alt etter hvordan denne er tilberedt, vil man kunne regne med at uttaket av rundfisk er 3,5 til 5 ganger større enn mengden renskåret fisk.

Vår undersøkelse forteller tydelig at innsats fører til beslag, og at ikke alle regioene har like stort fokus på fiskesmuglingen. Det kan derfor være mange smuglerruter på Sør- Vest- og Østlandet der mørketallene ennå kan være store.

