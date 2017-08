Ny stilling i Marel

Kristian Eilertsen har takket ja til stillingen som Customer Service Manager i Marel Norge AS. Han overtar etter Pål Kleven.

Kristian begynte i Marel Norge som Customer Care Manager for litt over ett år siden. Han har lang erfaring i ledelse fra sin tidligere jobb som Fabrikksjef hos Nordlaks Produkter med ansvar for 8 avdelinger. Kristian vil fremdeles ha ansvaret for en del nøkkelkunder i Nord-Norge i sin nye stilling.

Kristian har utdannelse som Fiskeriøkonom fra Høyskolen i Bodø, i tillegg til en Cand.mag. tittel i Personalledelse og Kompetanseutvikling fra samme institusjon.