Ny styreleder i Åkerblå Group AS

Selskapet på Frøya var det første i Norge som ble akkreditert innen fiskehelsehelsetjeneste.

Breiby har en Cand. Science-grad i fiskeribiologi fra universitetet i Tromsø, og har vært oppdrettskonsulent i Nordland, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Nærings- og energidepartementet. De siste årene har hun drevet egen virksomhet med styrearbeid og rådgiving som hovedvirksomhet. Hun er nå styreleder i St. Olavs Hospital Hf og Tafjord kraft AS, nestleder i styret i Akva Group ASA og styremedlem Salmon Evolution Holding AS og Fiskeribladet AS.

Sjømatnæringen er det mest spennende stedet å være for tiden. Det skjer mye i hele bransjen. Ikke minst gjelder det i Åkerblå. Jeg er veldig imponert over hvordan ledelsen og ansatte har utviklet selskapet til å bli ledende innen sitt område. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og være med å videreutvikle selskapet sammen med styret og ledelsen, sier Breiby.

Samtidig med Breibys tiltredelse takker Pål Kristian Moe av som styreleder etter ca. 2 år i vervet.

Moe har gått over i ny stilling som partner i Broodstock Capital Partners AS som er 49% eiere i Åkerblå Group AS. Han fortsetter som styremedlem i Åkerblå Group AS.

Det har vært en spennende og lærerik reise hvor selskapet har utviklet seg betydelig. Styret og selskapet er i gode hender når Anne nå tar over ledervervet, sier Moe.

Nytt styre gjeldende fra 17 oktober 2020.

Anne Breiby (Styrets leder)

Håkon Aglen Fredriksen

Pål Kristian Moe

Arild Andre Kjerstad

Asgeir Østvik