Ny torskebok - for barn og voksne

Lise Osvoll fra sortland er ute med en barnebok om torsken. Budskapet er at det ikke er oljen, men torsken som bygde Norge.

Lise Osvoll fra Sortland er prisvinnende filmregissør med en rekke kinofilmer og TV-serier for barn bak seg. Nå debuterer hun som barnebokforfatter med «Supertorsken - fisken som bygde Norge». Hun står for både tekst og illustrasjoner i den originale sakprosaboken for barn.

Torsken som skapte Norge

- Supertorsken» forteller en viktig del av vår kysthistorie, nemlig hvilke enorme økonomiske og kulturelle verdier torsken har skapt for landet vårt gjennom tidene. Boken er «superaktuell» med tanke på miljøperspektivet som gjennomsyrer boken. Lise Osvoll har gjort grundig research, og står bak både tekst og illustrasjoner i boken, skriver forlaget Cappelen Damm i en pressemelding.

Boken er ment som en forenklet og morsom framstilling av historien og er tilpasset barn fra 6 år og oppover. I følge forfatteren vil også mange voksne lesere skaffe seg ny kunnskap og innsikt gjennom boken. Som hun selv sier:

- Jeg vokste opp på et tettsted langs kysten i nord men var likevel forholdsvis uvitende om torskens historiske betydning for landet da jeg flyttet sørover. Det var obligatorisk med et besøk på en bondegård i skolen, men ikke et besøk på et fiskemottak. Det synes jeg jo er veldig merkelig, når hele Norgeskysten er full av fiskerier. På skolen lærer elevene fortsatt at Norge hovedsakelig ble bygget på smør og melk fra bøndene, og at rikdommen først kom med olja. Jeg ønsker derfor å gi barn i dag en annen fremstilling, og kanskje lærer de voksne noe om Norgeshistorien de ikke visste fra før også.