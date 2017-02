Ny transportflyrute

Transportgiganten DHL er klare til å etablere flyfrakt mellom Lakselv og Gardermoen.

Foto: DHL.com

Det bekrefter Trond Ørjan Olsen som er ansvarlig for flyfrakt i DHL i Norge overfor nettavisa Ifinnmark.

– Nå kan vi begynne å diskutere dager og se på volum som kan gå fra Banak, sier han til avisa,

Førstkommende mandag skal Olsen møte aktører i sjømatnæringa for å diskutere hvilke fraktevolumer det kan være mulig å få inn på flyfrakt. Det er foreløpig snakk om en ukentlig flyvning, som vil trenge et volum på over 15 tonn i uka for å være kostnadssvarende.