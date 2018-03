Nybygget på Vannøya tatt i bruk

Et av Nord-Norges største fiskebruk har blitt enda større. - Dette gjør oss i stand til å ta vare på hele fisken på en bedre måte, sier eieren.

Foto: Vegard Sjåvik

Byggingen startet i fjor sommer etter at Karlsøy kommune hadde ferdigstilt en utbyggingn som fordoblet kaifronten fra 100 til 200 meter. Den nye kaia gir bedre logistikkforhold ved at mottaket av større skip kan skje uforstyrret av fiskeflåtens leveranser. I tillegg til behovet for utføring av Karlsøybrukets ferdige produkter, skipes det også betydelige mengder salt i Vannavalen til nabobedriften Saltimport AS.

Oljeproduksjon

Det 6000 kvadratmeter store nybygget vil i tillegg til mottak, også romme flekking, sortering, salting og en egen sløyelinje for sei. Bygget «gammelsvensken» som ligger ned mot kaia og har fungert som mottak og sløyehall blir nå lager for ferdigvarer.

- Vi ønsker å øke volumet, men samtidig ta bedre vare på hele fisken. Vi har blant annet investert i et oljeanlegg der nå for produksjon av leverolje til Petter Møller. Vi ønsker på sikt også å bygge et proteinanlegg for å utnytte hoder og rygger på en bedre måte, sier Amund Pedersen i eierselskapet Fjordlaks.

Utbyggingen er gjort innenfor en ramme på 80 millioner kroner, og i tillegg kommer kommunens investering i meter ny kai.

Det nye anlegget gir muligheter for å gjøre andre ting, for eksempel mer ferskpakking.

- I år vil all fisken gå i salt, men så får vi se hva vi gjør til neste år, sier Amund Pedersen.

Stenger og beholder

Daglig leder og styreformann Anders Pedersen sier åpningen i Vannavalen også innevarsler en slutt for aktiviteten i Vannvåg.

- Utbyggingen handler om å samle alt på ett sted, få en moderne fabrikk med alt under ett tak. Vi har ennå litt aktivitet igjen i Vannvåg, men på sikt vil det bli slutt der. Det er et gammelt anlegg, og vi har hatt en tung logistikk med å drive på to plasser, sier Pedersen.

Han har likevel ingen planer om å kvitte seg med anlegget i Vannvåg.