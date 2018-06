Nye dynamiske minstepriser

Minsteprisen for torsk ligger på vippepunktet, og denne gangen er det små endringer i prisen som betales til fisker som fører til en liten reduksjon. Prisene gjelder frem til 1. juli. 04.06-17.06 18:06-01.07 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,75 22,50 Torsk 2,5-6,0 kg 22,00 21,75 Torsk 1,0-2,5 kg 20,75 20,50 Torsk under 1,0 kg 18,00 17,75 Rund Torsk over 9,0 kg 14,87 14,70 Torsk 3,7-9,0 kg 14,37 14,20 Torsk 1,5-3,7 kg 13,53 13,37 Torsk under 1,5 kg 11,70 11,53 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,37 18,20 Levendetorsk minst 2 kg 20,37 20,20 Levendetorsk 1-2 kg 13,37 13,20 Levendetorsk under 1 kg 9,87 9,70