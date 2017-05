Nye eiere i Løksfjord AS

Løksfjord AS på Rebbesnes utenfor Tromsø skifter eier. - Driften i selskapet videreføres, heter det i en felles pressemelding fra selger og kjøper.

Foto: Øystein Ingilæ

Løksfjord AS er eid av familien Høgstad gjennom selskapet Høgstad Invest AS og av Fredd Wilsgård gjennom selskapet Frewi AS. Selskapet ble etablert på Rebbenesøy utenfor Tromsø i 2010 og har siden vintersesongen 2011 produsert saltfisk, ferskfisk og frossenfisk, der torskefiskeriene og blåkveitefisket har vært de viktigste fiskeriene.

Dagens eiere har besluttet å selge 100 prosent av aksjene i fiskeindustribedriften.

- Det har vært viktig for dagens eiere å sikre at driften i selskapet ble videreført, spesielt med hensyn til ansatte, lokalsamfunn og den tilknyttede fiskeflåten. Dagens eiere er derfor glad for at man har funnet en kjøper som vil ivareta og utvikle bedriften videre på en god måte, heter det i pressemeldinga fra avtroppende styreleder Håvard Høgstad og påtroppende styreleder Roar Bårdlund. .

Kjøperen av anlegget er Dmitri Grokhotov. Grokhotov har allsidig erfaring fra drift av fiskefartøy og fiskeindustri i Russland og Litauen. Han har over tid sett på muligheten for å investere i fiskeindustri i Norge, og er derfor svært glad for at man har kommet til enighet om kjøp av Løksfjord AS.

Den nye eieren er glad for å komme til et solid selskap med et godt råstoffgrunnlag innenfor både torskefiskeriene og blåkveitefisket. Anlegget vil bli drevet som før, men man vil også starte planlegging for ombygging slik at Løksfjord AS vil bli rustet for større volum og nye produkter.

Overtakelsen skjer i dag, mandag 22. mai 2017.