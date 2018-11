Nye idéer på løpende bånd

Torsdag kåres vinner-teamet som har presentert årets beste idé fra de marine student-bootcampene som har vært gjennomført i 2018.

Fram til 30. november deltar den siste gruppen med unge studenter i Sett Sjøbeins fjerde samling. Denne gang møtes de i Trøndelag, - hvor årets program avsluttes.

Målet med prosjektet som i 2018 har gått over tre runder, er å gjøre unge kjent med sjømatnæringen er gjennom deltakelse på marine student-bootcamper. I 2018 arrangerer Sett Sjøbein på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet tre bootcamper for masterstudenter i ulike landsdeler. De to første bootcampene ble avholdt i Lofoten i april/mai, og i Sogn og Fjordane i september. Årets siste bootcamp foregår i Trøndelag i tidsrommet 24-30. nov.

Studenter fra ulike studieretninger fra høyskoler og universitet i hele landet har søkt om å få delta. Det er ikke krav om å kunne noe om sjømatnæringen fra før for å delta på dette arrangementet.

Havbruk, teknologi og miljø

– Vi har valgt ut tjue topp motiverte studenter som får bli med denne gangen, og de representerer et vidt spekter av utdanninger. Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, hvor de får innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber selv om de ikke har studert tradisjonelle marine fag, sier leder i Sett Sjøbein, Janita Arhaug.

Bootcampen starter på Hitra og ender opp i teknologihovedstaden Trondheim.

Vi vil denne gang gi deltakerne en spesiell innsikt i hvilke muligheter som finnes i tilknytning til havbruksnæringen. Oppbygging av kunnskapen vil skje gjennom bedriftsbesøk og presentasjoner hos Kystmuseet/Visningssenteret på Sandstad, Lerøy Midt, AkvaGroup, BioMar, Seaweed Energy Solutions, Sjømat Norge og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.

Vinner kåres av fiskeriministeren

Etter to dager med bedriftsbesøk og presentasjoner blir studentene satt sammen i fire tverrfaglige grupper som skal konkurrere om å finne den beste løsningen på en viktig utfordring for næringen.

Studentene vil få veiledning av Lerøy Midt, Akva Group og Innovasjon Norge underveis i oppgaveløsningen, og vi har med et islandsk selskap som heter Icelandic Startups, som er ekspert i å trene opp gründerbedrifter.

Løsningsforslagene skal leveres innen 48 timer. Gruppene skal da levere en forretningsrapport, og presentere for en fagjury bestående avAkvaGroup, Inaq, Kystmiljø AS, Seaweed Energy Solutions og FHF.

Studentene skal igjen i ilden og presentere sine løsningsforslag på Teknologi- og servicekonferansen 2018i regi av Sjømat Norge 29. november i Trondheim, og der skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåre vinneren.

Om deltakerne

Deltakerne på bootcampenkommer fra hele landet og studerer ved: UIO, UIA, UIB, UIS, UIT, NMBU, Nord Universitet, HIM, NMBU, NTNU, HVL, NHH og Høgskolen i Kristiania.

Deltakerne er masterstudenter på følgende studier:

Samfunnssikkerhet

Entreprenørskap og innovasjon

Petroleum Logistics

Entreprenørskap

Bioscience(akvakultur)

Farmasi

Informatikk: Programmering og Nettverk

Marketingand Brand Management

Rettsvitenskap

Aquaticfoodproduction

Busininessanalytics

Fiskeri- og havbruksvitenskap

Statsvitenskap og ledelse

Markedsføringsledelse

Marin teknikk - Profil: Hydrodynamikk

Kjemi

Økonomi og administrasjon

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som sammen med NFD finansierer prosjektet.