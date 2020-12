Nye krav ved eksport til Kina fra nyttår

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. Blant annet vil ikke fisk fanget fra fritidsfartøy kunne eksporteres til Kina.

Myndighetene krever lister over fartøy og virksomheter som sender fisk til Kina, og vil nekte import fra fartøy og virksomheter som ikke er ført på listen,melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Må ha nye helsesertifikater

Dette vil bli påvirke utstedelse av fangstsertifikater til Kina fra 1. januar 2021.

– Varselet gjelder nye krav til helsesertifikater for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter.

Mattilsynet opplyser blant annet følgende:

– Fra 1. januar 2021 er det kun det nye helsesertifikatet som kan brukes ved eksport av sjømat til Kina. Kinesiske myndigheter har bekreftet at de vil godta sertifikat på den eksisterende malen dersom det er utstedt før 1. januar 2021, selv om varene ankommer Kina etter 1. januar.

Nye krav til listeføringen:

- Alle fiskebåter, frittstående fryselager og reefer vessels skal listeføres.

- Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter.

- Virksomheter som skal listeføres, må sikre at de oppfyller krav fra kinesiske myndigheter: Disse kravene stiller kinesiske myndigheter til virksomheter som skal listeføres i Kina

Fritidsfartøy ikke på listen

Fangstsertifikatene til Kina vil være uendret, men på grunn av kravet om listeføring av fiskefartøy vil det kun være fisk fra fartøy som er oppført på denne listen som kan eksporteres til Kina. Norske myndigheter har bestemt at fartøy som nå er oppført i Fiskeridirektoratets merkeregister vil bli oppført på den norske listen over fiskebåter. Denne listen vil bli oversendt til kinesiske myndigheter. Myndighetene i Kina har ikke åpnet for fortløpende oppdateringer av listen. Det betyr at det vil kunne ta tid å få oppdatert listen. Fisk fra fartøy som ikke er oppført på den listen som Kina benytter, vil ikke kunne eksporteres til Kina.

Det landes fisk fra fritidsfartøy langs hele kysten, men disse fartøyene vil ikke være på listen. Fangsten fra denne fartøygruppe kan av den grunn ikke eksporteres til Kina etter 1.1.21.