Nye kystruteskip forsinkes

Betalingsproblemer skal være årsaken til at de nye kystruteskipene fra Havila blir forsinket.

NTB melder at to av de fire skipene som skal seile for Havila på Kystruten mellom Bergen og Kirkenes i konkurranse med Hurtigruten kan bli inntil 6 måneder forsinket.

Havila har tegnet kontrakt på at fire skip skal seile fra januar 2021. To av dem bygges ved et spansk verft, men her har arbeidet stått stille i to uker grunnet betalingsmislighold og endring av konstruksjonen.

Avtalen mellom staten og det sunnmørske rederiet Havila har en varighet på 10 år.

Hurtigruten betjener strekningen Bergen – Kirkenes med 11 skip. De vil redusere sin flåte til sju skip når Havilas fire skip kommer i drift.