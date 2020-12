Nye minstepriser NVG-sild til konsum fra 1. januar

Fra mandag 1. januar 2021 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum.

Det melder Sildesalgslaget.

Minsteprisene er satt med grunnlag i 73 prosent av oppnådde priser i perioden 01.12.20-18.12.20. Minsteprisene vil ikke være gjenstand for endring med grunnlag i oppnådde priser på nvg-sild vinteren 2021.

Gr 1 (vekt på 350 g og over): NOK 4,75 pr kg

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 4,64 pr kg

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,69 pr kg

Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,25 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 g – konsum): NOK 3,27 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 frasortert m/o): NOK 2,00 pr kg