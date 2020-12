Nye minstepriser for råstoff til mel og olje fra mandag

Fra mandag 7. desember gjelder følgende minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse.

Melindikatoren viser en nedgang på 5,48prosent og oljeindikatoren en oppgang på 4,18 prosent, etter at man har korrigert for forholdet mellom fiskeolje og rapsolje.

Årsaken til minsteprisendringen denne gangen skyldes en endring i melindikatoren. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 07.12.2020.

Det er i 2020 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling, opplyser Norges Sildesalgslag. Den nye prislisten finner du her.