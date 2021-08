Nye minstepriser fra i dag

Fra i dag, mandag 9. august, gjelder nye minstepriser for makrell til konsum. Det melder Sildesalgslaget.

Norges Sildesalgslag har i samråd med kjøperorganisasjonene blitt enige om å foreta en mindre justering av minsteprisene på makrell til konsum med henvisning til minsteprisene som ble gjort gjeldende fra 21. juni.

Justeringen som nå foretas er blant annet for å sikre omsetning av tradisjonelle låsfangster av makrell fisket i vestlandsfjordene.

Nevnte innebærer at følgende minstepriser gjelder for makrell med virkning mandag 09.08.21:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

NOK 6,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg

I tillegg til de minstepriser som fremkommer her, gjelder et «gulv» på NOK 5,00 pr kg for samfengt makrell til konsum (det vil si for både Gr 1 og Gr 2 samlet sett). Nevnte «gulv» gjelder ikke for låssatt makrell med gjennomsnittsstørrelse under 250 gram (OBS! Uthevet skrift representerer justeringen).

Med unntak for minsteprisen på Gr 1 makrell, som med virkning fra 01.09.21 vil bli gjenstand for ukentlig regulering i henhold til den dynamiske minsteprismodellen, vil de øvrige minstepriser ligge fast fremover.