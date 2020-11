Nye minstepriser på sild og makrell

Fra i dag er det nye minstepriser som gjelder for NVG-sild og makrell.

Dette melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

De nye prisene er som følger:

NVG-sild til konsum:

Gr 1 (vekt på 350 g og over): NOK 5,05 pr kg

Gr 2 (vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 4,68 pr kg

Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 4,41 pr kg

Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,18 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 g – konsum): NOK 3,82 pr kg

Gr 5 (vekt under 125 frasortert m/o): NOK 2,00 pr kg

Makrell:

Gr 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,3763 øre pr gram gj. vekt

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg