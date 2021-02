Dynamisk minstepris torsk 15.02 - 21.02 22.02-28.02 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,75 22,50 Torsk 2,5-6,0 kg 22,25 22,00 Torsk 1,0-2,5 kg 21,00 20,75 Torsk under 1,0 kg 18,25 18,00 Rund Torsk over 9,0 kg 15,17 15,00 Torsk 3,7-9,0 kg 14,83 14,67 Torsk 1,5-3,7 kg 14,00 13,83 Torsk under 1,5 kg 12,17 12,00 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,83 18,67 Levendetorsk minst 2 kg 20,83 20,67 Levendetorsk 1-2 kg 13,83 13,67 Levendetorsk under 1 kg 10,33 10,17 Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er f.o.m. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg. Presiseringer vedrørende omregning minstepris torsk sløyd med hodeLes bestemmelser for dynamiske minstepriser i rundskriv 31/2016Les også utfyllende informasjon om dynamisk minstepris her