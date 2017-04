Nye minstepriser

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har i dag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen 2017.

Partene er enige om at forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei har fungert godt og at ordningene videreføres også i kommende prisperiode.

Endringene i minstepriser for fisk fra og med mandag 24. april framgår av følgende oversikt:

Endringer i minstepriser for fisk:

Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 12,50 (+ kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,25)

Hyse under 0,8 kg* kr 6,50* (+ kr 0,25)

Blåkveite over 2,0 kg kr 27,00 (+ kr 1,00 )

Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 25,00 (+ kr 2,00 )

Blåkveite under 1,0 kg kr 21,00 (+ kr 2,00 )

Uer sløyd u/ hode eller

kjakeskåret over 0,5 kg kr 14,50 (+ kr 0,50)

Uer rund over 0,7 kg kr 14,50 (+ kr 1,00)

*I perioden 24. aprli til 11. juni 2017 er minsteprisen for hyse under 0,8 kg kr 5,00 pr. kg.

Ellers henvises det til www.rafisklaget.no for komplett prisliste.