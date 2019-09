Nye minstepriser

Kongekrabbe, hyse, sei og torsk har nye minstepriser fra i dag av.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

12.08-08.09 09.09-06.10 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 160,00 166,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 155,00 161,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 110,00 116,00

Dynamisk minstepris hyse

26.08-08.09 09.09-22.09 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Hyse over 0,8 kg, snørefanget 15,00 15,50 Hyse over 0,8 kg 11,25 11,75 Hyse under 0,8 kg 7,25 7,75 Sløyd med hode Hyse over 0,98 kg, snørefanget 12,21 12,62 Hyse over 0,98 kg 9,16 9,56 Hyse under 0,98 kg 5,90 6,31 Rund Hyse over 1,1 kg, snørefanget 10,06 10,77 Hyse over 1,1 kg 7,38 8,09 Hyse 0,9-1,1 kg 4,52 5,24

Dynamisk minstepris torsk

26.08-08.09 09.09-22.09 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 26,25 26,50 Torsk 2,5-6,0 kg 25,25 25,50 Torsk 1,0-2,5 kg 24,00 24,25 Torsk under 1,0 kg 21,25 21,50 Rund Torsk over 9,0 kg 17,20 17,37 Torsk 3,7-9,0 kg 16,53 16,70 Torsk 1,5-3,7 kg 15,70 15,87 Torsk under 1,5 kg 13,87 14,03 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 20,53 20,70 Levendetorsk minst 2 kg 22,53 22,70 Levendetorsk 1-2 kg 15,53 15,70 Levendetorsk under 1 kg 12,03 12,20

Dynamisk minstepris sei

26.08-08.09 09.09-22.09 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 9,30 9,60 Sei 1,2-2,3 kg 8,30 8,60 Sei under 1,2 kg 6,60 6,90 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 8,27 8,53 Sei 1,3-2,6 kg 7,38 7,65 Sei under 1,3 kg 5,87 6,13 Rund Sei over 3,1 kg 6,59 6,81 Sei 1,6-3,1 kg 5,85 6,07 Sei under 1,6 kg 4,59 4,81

Dynamisk minstepris rognkjeks

10.06-23.06 24.06 - inntil videre Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Rogn av rognkjeks, utilvirket* 64,00 63,00 Rognkjeks, rund 13,00 13,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.