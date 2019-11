Nye pågripelser i krabbesaken

Politiet i Finnmark har pågrepet ytterligere to personer i forbindelse med avdekkingen av ulovlig omsetning av kongekrabbe.

De siste personene har også tilhørighet i Øst-Finnmark, skriver politiet i en pressemelding.

- Det er den videre etterforskningen som har ført til at vi nå har pågrepet ytterligere to personer. Hvorvidt de er en del av samme nettverk eller et annet nettverk kan vi ikke si noe om på dette tidspunkt.

- Pågripelsene skjedde fredag ettermiddag. Politiet skal avhøre de siktede og gjennomgå beslag. Det er ikke tatt stilling til hvor vidt noen av de sist siktede vil framstilles for varetektsfengsling, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark Politidistrikt.

Det er til sammen nå ti personer som er pågrepet i Finnmark politidistrikt i tilknytning til saken.

-Det er et stort sakskompleks, med mange involverte. Det er ennå for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart, eller hva etterforskningen så langt har avdekket.

Personene som er siktet, er siktet for henholdsvis grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning, heleri eller medvirkning til dette.