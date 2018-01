Nye planer på Ingøya

Med Torulf Olsen i Sami Njarga AS i spissen, vil 13 fiskere fra Måsøy etablere nytt mottaksanlegg på Ingøya.

Foto: Måsøy kommune

De vil etablere et nøytralt mottaksanlegg, der de kjøper sin egen fisk, på linje med frysehotellene langs kysten.

Øysamfunnet har stått uten fiskemottak siden i fjor, da eierselskapet Fjordlaks i Ålesund la det ned. Samtidig nekter Fjordlaks å selge det nedlagte bruket, og nå legges altså planer om et nytt bruk, melder NRK. På Ingøy skal råstoffet lastes fra mottaket over i et større fartøy, som frakter det til mottaksstasjoner med veiforbindelse.

Men det er flere skjær i sjøen før fiskerne kan levere råstoffet på Ingøy. Både vann- og strømforsyning er begrenset.

Måsøy kommune undersøker nå om de har tilstrekkelig med kapasitet til at det kan etableres et nytt fiskemottak.

Ordfører Reidun Mortensen er uansett svært tilfreds med at aktørene vil inn på Ingøy.

– Jeg er veldig glad for å høre at flere bryr seg om Ingøy-samfunnet og at vi kanskje kan samarbeide om å få Ingøy på føttene igjen.

Gründer Torulf Olsen antydet at investeringskostnader på et nøytralt mottaksanlegg kan ligge på 2–3 millioner kroner.

Om alt går på skinner, kan et mottaksanlegg stå klart til neste sesong, altså begynnelsen av 2019.