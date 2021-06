Nye priser på nordsjøsild

Sildeprisene justeres fra og med i morgen.

Fra mandag gjelder ifølge sildelaget følgende minstepriser på nordsjøsild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 4,97 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,80 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild (Gruppe 1) gjenstand for regulering hver uke. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.