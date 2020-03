Nye regler for av- og påmønstring

Sjøfartsdirektoratet har mandag i samråd med flere instanser avklart retningslinjer for å sikre mannskapskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner.

I en pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet vises det til at regjeringen har innført strenge tiltak for å bidra til å begrense spredning av koronaviruset, melder Fiskarlaget på sine nettsider.

Disse tiltakene påvirker i stor grad skipsfarten. Det er viktig at skip seiler for å kunne sørge for eksport og import av nødvendige varer og medisiner.

En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er at det legges til rette for å kunne gjennomføre mannskapskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene.

Sykdom om bord og mannskap som går langt ut over planlagt arbeidstid og hviletidsbestemmelser, vil i neste omgang kunne føre til at skip må legges i ro, og at mannskap permitteres.

De generelle reiserestriksjonene er supplert med følgende muligheter for gjennomføring av arbeidsreiser for å opprettholde grunnleggende samfunnsfunksjoner:

arbeidsreiser som skal ivareta grunnleggende transportbehov for samfunnet som skipsfart og annen godstransport, kan gjennomføres mest mulig uhindret

arbeidsreiser som skal ivareta produksjon av olje og gass på norsk sokkel, kan gjennomføres mest mulig uhindret

sikre anløp til havn for skip som frakter varer og forsyninger

Sjøfartsdirektoratet uttrykker at det er svært viktig å finne snarlige løsninger for trygge mannskapskifter i norske havner. Det er viktig at mannskapet om bord viser ekstra årvåkenhet med tanke på smitteberedskap om bord, blant annet ved gode hygienetiltak.

Sjøfartsdirektoratet foreslår følgende muligheter:

Mannskap som mønstrer av i Norge

Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.

Agenter/rederier skal i andre tilfeller, i påvente av utreise, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskap uten bopel i Norge.

Når transport er bekreftet og det er tid for utreise, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap ut av landet.

Mannskap som skal mønstre på i Norge

For at skip skal seile, må rederiet etablere gode rutiner for å få nødvendig mannskap inn i Norge og videre om bord i fartøyene.

Det forventes god planlegging og gode risikovurderinger fra rederiets side for å sørge for at mannskapet kommer om bord med minst mulig risiko for smitte.

Fartøy i nasjonal fart

Mannskap som har symptomer eller mistanke om smitte, må følge vanlige karantene- eller isolasjonsrutiner som er fastsatt av norske myndigheter.

Situasjonen endrer seg raskt, og endringer vil kunne komme i tråd med eventuelle føringer fra overordnet myndighet.

Det påpekes i informasjonen fra Sjøfartsdirektoratet at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene har gitt sin tilslutning til dokumentet.