Nye sjømatfjes

Sjømatrådet har ansatt ny sjefsanalytiker, teamleder og prosjektmedarbeider.

Sjømatrådet har ansatt tre nye medarbeidere. Frank Isaksen starter i stillingen som sjefsanalytiker, Jon Hallvard Oddstøl går inn i rollen som teamleder i markedsavdelingen og Anna Reibo Jentoft er ny prosjektmedarbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell.

Frank Isaksen (44) starter 20. oktober i stillingen som sjefsanalytiker i Sjømatrådet. Isaksen er sertifisert finansanalytiker og har de siste årene drevet sin egen virksomhet Simulation Finance AS. Han har også lang erfaring som analytiker i banknæringen. Isaksen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og London School of Economics. Nå flytter han hjem til Troms og Tromsø for å være med å styrke analysearbeidet i Norges sjømatråd.

- Jeg ble fristet av å jobbe med Norges beste eksportprodukt og med en næring som bidrar til arbeidsplasser og utvikling av kyst-Norge. Norges sjømatråd virker til å ha et hyggelig og faglig godt miljø, og jeg fikk et svært godt inntrykk av de personene jeg møtte i intervjuprosessen. Nå håper jeg å kunne bidra med å skaffe verdifull innsikt i markedene som vi kan videreformidle til bedriftene i bransjen slik at de kan bli enda bedre til å planlegge og utvikle sin virksomheter. I tillegg har jeg også lengtet hjem til folkene og naturen i Nord-Norge, sier den nye sjefsanalytikeren.

Frank Isaksen kommer opprinnelig fra Skjervøy, men har jobbet og bodd i Oslo siden 1997.

Jon Hallvard Oddstøl (43) startet denne uken som teamleder på markedsavdelingen. Oddstøl har de siste årene innehatt en rekke stillinger i Sparebanken Nord-Norge. Blant annet har han ledet markedsavdelingen og vært ansvarlig for koordinering av operative markedsuttak. I de to siste årene har Oddstøl vært prosjektleder for marked og digitalt salg.

Oddstøl er utdannet sivilmarkedsfører med mastergrad i markedsføringsledelse fra BI.

- Etter mange år i banken blir dette en ny og stor utfordring. Sjømatnæringen er en spennende og fremtidsrettet bransje, som jeg ser frem til å bli kjent med. Det er en ukjent næring for meg, så det blir en bratt læringskurve, men den utfordringen ser jeg frem til, sier Jon Hallvard Oddstøl, som opprinnelig er fra Kristiansund.

Anna Reibo Jentoft (31) starter denne uken som prosjektmedarbeider i det nasjonale kostholdsprogrammet Fiskesprell. Reibo Jentoft har en fersk mastergrad i internasjonal fiskeriforvaltning og en bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked fra UIT Norges Arktiske Universitet. Reibo Jentoft har allsidig arbeidserfaring ved siden av studiene, blant annet fra mediebransjen.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og bli kjent med nye kolleger i Sjømatrådet. Jeg tror det blir både en morsom og viktig jobb med å bidra til å bedre ernæring blant barn og unge, sier Anna Reibo Jentoft, som nettopp har flyttet tilbake til Tromsø.