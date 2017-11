Nye sjømatutsendinger

Disse to fjesene blir fiskeri-Norges ansikter utad i Spania og Brasil.

Tidligere bransjeansvarlig for laks Bjørn-Erik Stabell(45) tar over spakene i Spania, og sjømatanalytiker Øystein Valanes(43) får ansvaret for Brasil, melder Sjømatrådet i en pressemelding.

Stabell og Valanes får to-årskontrakter for stillingene ute i markedene, og tiltrer fra sommeren 2018. I månedene før vil de to jobbe tett sammen med nåværende utsending Hildegunn Fure Osmundsvåg i Spania, og markedsrådgiver i Brasil, Vasco Tørrissen Duarte, med en grundig overlevering av arbeidsoppgaver og kontaktnett .

- Vi er svært fornøyde med å få på plass to så kvalifiserte og dyktige folk for å overta for de medarbeiderne som snart skal ut, og som har gjort en kjempejobb i løpet av sine perioder ute. Brasil er et marked hvor Øysteins spisskompetanse innen markedsadgang vil komme svært godt med, og med Bjørn-Erik i Spania vil næringen få en samarbeidspartner i markedet som har vist utrolig gjennomslagskraft som bransjeansvarlig for laks de siste årene, sier Janne Log, direktør for globale operasjoner, kommunikasjon og samfunn i Norges sjømatråd.

Bjørn-Erik Stabell fra Tromsø er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen BI, og har lang fartstid innen markedsføring og markedsarbeid. Han kom til Sjømatrådet i 2005 etter 10 år i Procter & Gamble, og har blant annet vært markedssjef for Norden før han ble bransjesjef for laks i 2009.

Som markedssjef for laks i Norges sjømatråd har Stabell blant annet ledet «Laks er viktig for Norge»-prosjektet og bygget solid kompetanse på omdømmearbeid. Til sommeren blir det derimot nye utfordringer for han som fiskeriutsending i den spanske hovedstaden.

- Etter å ha jobbet tett med havbruksnæringen i mange år gleder jeg meg voldsomt til å bli kjent med nye deler av den norske sjømatnæringen. Sammen skal vi videreutvikle den norske sjømaten sin posisjon i det spanske markedet. Europa er vårt desidert viktigste sjømatmarked, og Spania er et av hovedmarkedene i EU. Spanjolene er i stor grad opptatt av opprinnelse og kvalitet, og vi har et stort fortrinn å bygge videre på her sammen med næringen, sier Stabell.

I Brasil er det tromsøværingen Øystein Valanes som vil overta stafettpinnen når nåværende markedsrådgiver i klippfiskmarkedet, Vasco Tørrissen Duarte, takker av til sommeren. Siden 2013 har Valanes vært analytiker på markedsadgang i Sjømatrådet. Han har også syv års erfaring fra Tollvesenet, og 10 års maritim fartstid som fisker, styrmann og skipper på tråler og i Redningsselskapet.

- Jeg ser frem til å få jobbe enda tettere på det brasilianske markedet sammen med sjømatnæringen. Særskilt vil et utvidet samarbeid med det brasilianske mattilsynet, DIPOA, og implementering av nytt opphavsmerke være prioriterte saker for Sjømatrådet. På markedssiden representerer Brasil et særdeles viktig marked for konvensjonell sektor i Norge, og sektoren har i tillegg et stort vekstpotensial. En fremtidig frihandelsavtale med Mercosur, hvor Brasil er det mest sentrale medlemslandet målt i BNP, vil kunne tilrettelegge også for andre sjømatarter og -produkter fra Norge, sier Valanes.