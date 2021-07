«Nygrunn» i drift tidlig i september

Justert hydraulikken

«Nygrunn» er 14,96 meter lang og 4,6 meter bred. Hun skal erstatte gamlebåten av tre med samme navn. Den siste tiden har de ligger i Kabelvåg for å ordne med hydraulikken ombord.

– Vi har ikke fått prøvd henne ennå, siden vi holder på og rigger henne. Akkurat nå har vi vært på Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg og gjort noen justeringer, blant annet på garnhaleren. Der har vi vært en ukes tid, bekrefter Sandnes.

– Så har vi ordnet på litt småting, ikke minst på det hydrauliske, for å tilpasse til vårt behov. Det er mye som skal rigges, monteres og tilpasses, forklarer han.

Korona gav merarbeid

– Vi skal til Latec i Moskenes og montere alt av dekksutstyr for skylling av fisk bulkløfting. Målet er å få det lettest mulig for å få fisken ned i rommet og skyllet ordentlig. Det skal være minst mulig løfting for mannskapet, og mest mulig skal gå automatisk. Ikke minst skal kvaliteten på fisken bli best mulig.

De er svært forventningsfulle til nybygget.

– Vi er fornøyde med resultatet, og det ser veldig bra ut. Koronaen gjorde jo at vi ikke kunne være der når båten ble bygget, og dermed ble det en del etterjusteringer.

I drift i september

Som tidligere skrevet i Kyst og Fjord, satser brødreparet Ørjan og Ketil på å være i drift med nybåten tidlig i september.

– Jeg tror ikke vi er i fiske før først i september. Det er det jeg vet nå. Men vi drar på gammelbåten og tar blåkveita. Vi har en siste tur der igjen, før vi startet opp på nybåten. Har kostet 15 millioner

«Nygrunn» har til sammen kostet rundt 15 millioner kroner, og kan laste nesten tre ganger så mye fisk i containere som gammelbåten, 13 tonn til sammen.Både bo- og arbeidsforholdene er topp moderne, og brødrene har lagt mye energi i å forsøke å handle lokalt der de kunne, til tross for at selve båten er bygget hos Cleopatra Boats på island.

