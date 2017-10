Nytt blått senter til Tromsø

Regjeringa oppretter 1. januar 2018 et nytt senter for hav og arktiske spørsmål som skal ligge i Fram-senteret i Tromsø.

Foto: Framsenteret

- Senteret skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptatte av hav og arktiske spørsmål, og det vil få en viktig rolle i å hjelpe oss med å ta vegvalg og legge strategier for å videreutvikle den blå økonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner i 2018 til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål. Senteret skal bygge på gjeldende kunnskap og forsking, sammenstille og analysere denne, og formidle resultata til et nasjonalt og internasjonalt publikum.

- Vi opplever store endringer knyttet til klima, miljø, demografi, økonomi og teknologi som påvirker grunnlaget for høsting og verdiskaping i nordområdene og i Arktis. Det er behov for mer tverrfaglige analyser av hvordan Norge sine interesser og handlingsrom som hav- og kystnasjon blir påvirket, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Det nye senteret skal organiseres under ledelse av ei styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra UIT, Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet, Akvaplan-Niva, Nofima og Innovasjon Norge. Disse vil få i oppgave å utarbeide arbeidsplan og modell for styring, ledelse, organisering og drift av det nye senteret. Nofima skal være sekretariat for det nye senteret.