Nytt hus for forskerne

Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet blir samlokalisert. Fredag sa Regjeringa ja til et nybygg i Bergen.

Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde søndag at regjeringen har sagt ja til et nybygg for å samle Havforskningsinstituttet og NIFES, som snart er fusjonert, samt Fiskeridirektoratet i samme hus.

– Det er veldig kjekt for regjeringen å annonsere denne nyheten, som er viktig for Bergen, men også veldig viktig for Norge, sier statsminister Erna Solberg ifølge en pressemelding fra Havforskninga. I forkant har det vært gjennomført en konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring rundt samlokaliseringen av marine FoU-virksomheter i Bergen.

Verdens sterkeste?

– Regjeringen mener havet kommer til å bli noe av det viktigste fremover, og dette marine senteret vil være Norges og forhåpentligvis et av verdens sterkeste forsknings- og forvaltningsmiljøer på hav, sier statsministeren, som mener hjembyen hennes har noen av Norges fremste havforsknings- og fiskeriforskningsmiljøer.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne sier søndagen var en viktig dag for Havforskningsinstituttet. - Det er først når vi bor sammen vi virkelig kan hente ut den store fusjonsgevinsten, sier hun. 1.januar 2018 fusjoneres Havforskningsinstituttet og NIFES, og fredag ble det klart at det nye instituttet skal hete Havforskningsinstituttet. Rogne mener også at en kortere vei til Fiskeridirektoratet vil være en fordel.

– Dette er to forvaltningsinstitutter som kan få til et bedre og mer sømløst samarbeid. Vi har ulike roller og ansvar, men på en del områder som informasjon, it og dataflyt jobber vi sammen og en samlokalisering kan gjøre dette samarbeidet bedre og mer effektivt, sier havforskningsdirektøren.

Hun konstaterer at regjeringen etterlever sine ambisjoner når det gjelder satsing på havet.

– Og siden havet er så viktig for Norge og regjeringen har så ambisiøse mål, håper jeg det blir fart på propellene når det gjelder gjennomføring av denne samlokaliseringen, sier Sissel Rogne.

Sterkere sammen

Fungerende NIFES-direktør Gro-Ingunn Hemre sier at Bergen er et marint kraftsenter, og ved en realisering av samlokalisering vil de marine kreftene stå enda sterkere.

– Mat fra havet er unike kilder til næringsstoffer som verdens økende befolkning trenger. Hvordan havet kan gi oss økt ernærings- og matsikkerhet, er kritisk kunnskap nå og i fremtiden.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord mener dette blir et viktig løft for fremtiden.

– Dette er en gledelig nyhet. Det er et potensial for å øke verdiskapingen basert på de fantastiske ressursene som er i havet og langs kysten, og da er det å ha solide kunnskapsmiljø og en god forvaltning nødvendig. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Havforskningsinstituttet og NIFES.