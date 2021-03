Nytt marked på klippfisk-tronen

Norge eksporterte 6 800 tonn klippfisk til en verdi av 266 millioner kroner i februar.

Det melder Norges Sjømatråd på sine nettsider. Det er en reduksjon i volum på 8 prosent. Verdien falt med 123 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Den dominikanske republikk, Portugal og Brasil var de største markedene for norsk klippfisk i februar.

- Vi har rekordvolum til Den dominikanske republikk, som for første gang er det landet med høyest import av klippfisk fra Norge. Hovedårsaken er at Portugal og Brasil, som tradisjonelt sett har vært de største markedene for klippfisk, hadde en betydelig nedgang i volum i februar, på henholdsvis 59 og 42 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Klippfiskkonsumet i Portugal har økt under pandemien, og et økende hjemmekonsum har klart å kompensere for tapt salg i hotell-, restaurant- og kantinesegmentet.

- Deler av nedgangen i klippfiskeksport til Portugal i februar kan skyldes en tidligere påske i år enn i fjor og at mange importører har handlet inn tidligere til påskesalget, sier Eivind Hestvik Brækkan.