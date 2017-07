Nytt storbeslag

Tollerne ved Karigasniemi tollsted i Finnmark beslagla søndag 209 kilo filét.

Foto: Tolletaten

Dette er det andre storbeslaget på kort tid ved denne grensepasseringen, og regiondirektøren for Tollregion Nord-Norge mener i et intervju med NRK at man snakker om et holdningsproblem.

– Den siste tiden har vi ofte hatt beslag, det begynner å skje litt for ofte nå. Når vi snakker om 209 kilo fiskefilet, kan dette regnes om i 836 middager, så det er ganske mye, sier regiondirektør Atle Joakimsen til NRK.

Legger man til grunn en omregningsfaktor mellom filet og rundfisk på 1 til 3, handler de 209 kiloene dermed om godt over 600 kilo rundfisk. Om beslaget er bare loins, blir faktoren enda høyere.

Beslaget ble gjort i en bobil med to personer i, som forsøkte å passere tollstedet 23:40 søndag kveld. Fisken var pakket i isoporkasser og forsøkt tildekt bak i bobilens lasterom.

29. juni gjorde tollerne ved samme tollstasjon beslag av 287 kilo filét.