Nytt velferdstilbud

Nå får fiskerne et nytt velferdstilbud på Finnmarks-kysten.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Det blir velferdstilbud for fiskerne i Skarsvåg i Finnmark. – Vi er svært godt fornøyd med å ha fått til et tilbud også i dette viktige fiskeværet, sier velferdsansvarlig i Fiskarlaget Knut Eriksen til Norges Fiskarlags nettsider.

Velferdstilbudet i Skarsvåg åpnes i et samarbeid mellom Norges Fiskarlag og de to lokale aktørene i Skarsvåg, fiskebruket til John B. Larsen Fisk AS og The North Cape Experience.

– Fiskarlaget gir økonomisk bistand til driften, og dette åpner for at fiskerne får anledning til å benytte en rekke fasiliteter, på lik linje med velferdstilbudet i de andre lokalitetene langs kysten, forklarer Knut Eriksen.

Det nye tilbudet i Skarsvåg er den andre nye lokaliteten bare denne sesongen som åpnes for fiskerne. I januar kunne fiskerne ta i bruk fasilitetene på Brensholmen i Tromsø, og nå får altså også de mange titall fiskerne som leverer i Skarsvåg samme tilbud.

The North Cape Experience har i fire år drevet turistsenter i Skarsvåg, og de vil under vinterfisket tilby matservering, salg av hjemmebakt brød og tilgang til aviser og TV i sine lokaler, i tillegg til de to kanskje mest etterspurte tjenestene ved velferden – dusjfasiliteter og tilgang til vaskemaskin.