Økende mengder maneter

Sjøkreps kan glede seg over at mengden maneter øker langs kysten. Men for sjømatprodusentene har utviklingen fått store negative konsekvenser.

Mengden maneter har økt i norske fjorder. Årsaka er en kombinasjon av dybdekolonisering, potensiell overfiske, næringstilgang, kystutvikling og havoppvarming. Dette har gitt negative økonomiske konsekvenser, som fiskedød i akvakulturanlegg og at det kreves mye arbeid når de går i garn og andre fiskeredskaper.

En nylig publisert studie publisert viser at maneter kan være glimrende mat for sjøkreps i norske fjorder. Det er forskere fra Akvaplan-niva på Framsenteret i Tromsø, National Oceanography Center i Southampton og Heriot-Watt University i Edinburgh som gir det første empiriske bevis på at sjøkreps spiser maneter.

Prosjektet, JellyFarm, er finansiert av Norges forskningsråd og Framsenteret, gjennom flaggskipet «Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord».